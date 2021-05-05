قال مدرب اتحاد الجزائر منير زغدود عقب المواجهة التي تعادل فيها فريقه خارج الديار أمام وفاق سطيف بأنه راض عن النتيجة المحققة أمام رائد الرابطة المحترفة الأولى.

وأردف زغدود بعد اللقاء: " وفاق سطيف يستحق المرتبة التي يتواجد فيها الآن، المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا، نقص المباريات أثر علينا لأننا لم نلعب مواجهات كثيرة خلال فترة التوقف وخضنا لقاء واحدا فقط".

وأردف:" حاولنا اغتنام بعض الفرص التي أتيحت لنا، كنا السبّاقين في افتتاح باب التسجيل لكننا تلقينا هدف عن طريق ضربة جزاء".

وختم المدرب حديثه عن المباراة:" نقطة ضد الرائد تكفينا، سنواصل تدارك النقائص حتى نكون أفضل مستقبلا خصوصا من الناحية المعنوية".