أكدت حكومة مالي إن مواطنة أنجبت تسعة توائم خارج البلاد، أمس الثلاثاء، وأن جميع الأطفال "بصحة جيدة"، رغم أن سلطات البلد المستضيف لم تؤكد بعد ما يمكن أن يكون حالة نادرة للغاية.

نقلت حكومة مالي، أن السيدة حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاما، وهي امرأة من منطقة شمال الدولة الإفريقية الفقيرة، نقلت إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في الثلاثين من مارس الماضي، وكان يُعتقد في البداية أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحالات النساء اللائي يحملن بنجاح 7 توائم حتى نهاية الحمل، نادرة، فيما تعد حالات التسعة التوائم أكثر ندرة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المغربية رشيد كذري إنه لا علم له بحدوث ولادة متعددة في أحد مستشفيات البلاد.

لكن وزارة الصحة في مالي قالت في بيان إن سيسيه أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية.

وقالت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي لوكالة "فرانس برس" إن "الأم والرضع بخير حتى الآن"، مضيفة أن الطبيب المالي الذي رافق سيسيه إلى المغرب أطلعها على الأمر، مضيفة أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة المالية في بيان إن فحوصات الموجات فوق الصوتية التي أجريت في كل من مالي والمغرب أشارت إلى أن سيسيه كانت تحمل 7 أطفال.