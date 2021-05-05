شهدت مساء أمس الثلاثاء، بلدية حد الصحاري الواقعة على بعد (90 كيلومتر شمال الجلفة) تساقط أمطار طوفانية، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم عبد الرحمان خاضر لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "الوحدة الثانوية لدائرة حد الصحاري، جندت وسائلها المادية والبشرية، لأجل ضمان التدخلات بالنسيج الحضري وبمحاور الطرق البلدية والولائية، في ظل التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته المنطقة قبيل موعد الإفطار.

ولحسن الحظ يقول ذات المسؤول "لم يتم تسجيل خسائر بشرية تذكر، في الوقت الذي تم تسجيل تدخل على مستوى الطريق الرابط بين حد الصحاري وعين وسارة، جراء ارتفاع منسوب المياه، حيث تم إخراج سيارة عالقة وإخراج سائقها في حالة جيدة. وبالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين بلديتي حد الصحاري وعين أفقه، الذي سخر له أعوان الحماية المدنية الوسائل اللازمة لحراسة وادي "خنق العرعار" الذي ارتفع منسوبه، تم إنقاذ شخصين من داخل سيارة، حجزتها مياه الوادي.

وفي ظل تواصل التساقط على عدد من بلديات الولاية، تم وضع وحدات الحماية المدنية على أهبة الاستعداد لضمان التدخلات في حال الفيضانات.