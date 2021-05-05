ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 69.37 دولار للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 66.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولار، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين بالمائة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.

وقالت مارجريت يانغ المحللة لدى "ديلي إف.إكس" في سنغافورة: "يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي". وتابعت: "توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن نزول الطلب من الهند واليابان. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط".

وأظهرت أرقام من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 أفريل، وذلك بحسب مصدرين بالسوق. وكان هذا أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.