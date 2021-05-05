أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية ومصحوبة بحبات البرد على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات النشرية من مستوى اليقظة الثاني(برتقالي) أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية ومصحوبة بحبات البرد ورياح قوية ستميز الطقس بداية من ظهيرة اليوم ولايات جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، المدية، بني عباس، بشار، تيميمون، المنيعة وغرداية. وأضاف ذات المصدر أن كميات الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة الثالثة (15:00) من زوال اليوم إلى غاية الساعة السادسة (06:00) من صبيحة يوم غد الخميس ستتراوح بين 20 و40 ملم وقد تتجاوز 50 ملم محليا.

من جهة أخرى أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية ثانية عن استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة تكون أحيانا في شكل عواصف مصحوبة بحبات البرد ورياح قوية طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات المسيلة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة. وستتراوح كميات الأمطار المتوقعة بهذه الولايات بين 30 و50 ملم وقد تتعدى 70 ملم محليا.