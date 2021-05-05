انتقد، ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج، السلطات المعنية بالسماح دخول الأجانب إلى الجزائر، دون المواطنين العالقيين بالمهجر.

وطالب 13 هيئة تمثل الجالية الجزائرية، في رسالة وجهت للرئيس عبد المجيد تبون، بضرورة إلغاء شرط استخراج الترخيص الاستثنائي للدخول الجزائر، مشيرين إلى أنها تعتبر تأشيرة لدخول أرض الوطن .

وناشد ممثلي الجالية الرئيس تبون، بالتعجيل في فتح الحدود أمام الجزائريين العالقين بالخارج منذ أكثر من سنة بسبب جائحة كورونا، مؤكدين استعدادهم لطرح بدائل وحلول لفتح الحدود، وضمان العودة إلى ارض الوطن.

وأكد الموقعون على المراسلة، أن رحلات الإجلاء السابقة، "اتسمت برداءة التنظيم".