قال نجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الدولي الجزائري، رياض محرز "هدفي أن أجعل الجزائريين يفخرون بي، معبرا عن سعادته الكبيرة بمساعدة فريقه مانشستر سيتي بهدفين في شباك باريس سان جيرمان والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

وقال محرز في تصريحات صحفية، بعد المباراة: "نحن سعداء بما حققناه لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى، سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفرق، لم نبدأ المباراة بشكل مثالي، لكن الهدف ساعدنا كثيراً".

وأضاف: "في الشوط الثاني تمكنّا من التسجيل مجدداً لكنهم للأسف فقدوا أعصابهم وحصلت حالة الطرد الأمر الذي ساعدنا أيضاً".

وتابع بالقول: "لم تكن نيتنا في البدء الإعتماد على المرتدات، لكن في وقت ما كنا متكتلين في العمق الأمر الذي أدّى إلى تسجيل الهدفين بهذا الشكل".

وعن التأهل إلى النهائي أوضح محرز أن الفريق "كان صلب دفاعياً ولم يتلقَ عدداً كبيراً من الأهداف، وهو الأمر الأساسي في هذه المرحلة".

وختم قائلاً: "هدفي أن أجعل الجزائريين يفخرون بي، أنا سعيد بالإحصائيات بالطبع لكن الأهم حالياً هو المباراة النهائية".

الفريق الإنجليزي فاز بهدفين دون رد أحرزهما النجم رياض محرز، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/1.