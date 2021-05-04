أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، عن تذبذب في التزويد بالمياه على مستوى عدد من البلديات في العاصمة.

وأوضحت "سيال" في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانقطاع راجع إلى القيام بأشغال لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه، على مستوى بلدية خرايسية، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البلديات المعنية بتذبذب التزويد بالماء هي: "درارية، العاشور، ولاد فايت، الشراقة، السويدانية، خرايسية وعين الله".