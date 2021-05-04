تونس: ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا
العالم
4 مايو 2021 () - الخبر-الوكالات
بلغ اجمالي الوفيات بفيروس كورونا في تونس 11016 حالة وفاة الى غاية امس الاثنين بعد تسجيل 101 حالة وفاة جديدة حسبما ذكرت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء .
واضافت الوزارة ان عدد الإصابات المكتشفة بنفس التاريخ وفق آخر تحديث نشرته مساء اليوم ، 1405 إصابة وذلك بعد القيام بأكثر من 5280 تحليل مخبري.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره 314 ألف مصاب .
في المقابل تعافى أمس الاثنين 1996 شخصا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس في البلاد العام الماضي إلى أكثر من 266 ألف شخص.