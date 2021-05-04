سيتم قريبا إعادة إسكان منكوبي الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية يوم 18 مارس الفارط بحيث سيشغلون منازلهم الجديدة بالقطب الحضري بإيغزر-اوزاريف بواد غير حوالي 10 كم غرب بجاية.

وكشفت خلية الاتصال بالولاية معتمدة على نسبة تقدم الأشغال بالموقع وتحضير ظروف استقبال المستفدين، أنه بعد التوصيلات بالكهرباء على مستوى 1.000 سكن والتجارب الناجحة للتزود بالماء الشروب التي أجريت انطلاقا من الأنبوب الرئيسي لسد تيشي حاف، تم اليوم الثلاثاء وضع حيز الخدمة الشبكة العمومية لنقل وتوزيع الغاز، مضيفا أن أشغال الطرق والشبكات المختلفة تتقدم بشكل يبعث على التفاؤل.

وأوضحت خلية الاتصال أن تركيب الإضاءة العمومية وتحضير الطرق والأرصفة وممرات الدخول إلى السكنات تتقدم بوتيرة حسنة، مبرزة أن والي بجاية كان قد تنقل خلال الصبيحة إلى الموقع حيث وقف على مجموع العمليات بالورشة التي ستستفيد منها أكثر من 5.000 عائلة بين سكن اجتماعي وعدل من بينها 1.000 وحدة ستخصص نظريا لمنكوبي الزلزال دون ان تكون هذه الحصة مقيدة.

للإشارة فإن حوالي 30 ضحية متضررة من هذا الزلزال العنيف الذي ضرب أعالي بجاية قد استفادت بصفة استعجالية من سكنات بشكل مؤقت على مستوى الحي الإقامي سيد علي لبحر بالقرب من مطار عبان رمضان.

وسيتم نقل هذه العائلات التي تم إسكانها بصفة مستعجلة لتستقر نهائيا في القطب الحضري الجديد حيث يجري إنجاز 16.000 سكن (كل الصيغ) موجهة إلى حوالي 80.000 نسمة.

وقد تم إسكان المستفدين الذين صنفت سكناتهم في الخانة الحمراء من قبل مركز المراقبة التقنية للبنايات في شقق ذات غرفتين فيها جميع وسائل الراحة (ماء وكهرباء وغاز ونقل...).