تحادث وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم ،اليوم الثلاثاء مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز بارييا حول العلاقات الثنائية و سبل الدفع بها الى أفاق أرحب الى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



و قال السيد بوقدوم في تغريدة له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ” مباحثات ثرية جمعتني اليوم مع نظيري الكوبي برونو رودريغيز بارييا، استعرضنا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وسبل الدفع بها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومسائل تتعلق بالتعاون الدولي لمكافحة جائحة كورونا” .