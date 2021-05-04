أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء على هامش تنقله إلى بني سليمان (المدية) عن ارسال لجنة تقنية إلى هذه البلدية غدا الاربعاء لدراسة مشكلة الفيضانات التي تواجهها المدينة ومحاولة إيجاد حلول لهذا الخطر”.



واردف السيد بلجود بالقول “من بين أهم القرارات المتخذة اليوم عقب تنقلنا برفقة وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة، كوثر كريكو، إنشاء وارسال لجنة تقنية ابتداء من يوم غد الاربعاء تضم مختصين لدراسة مشكلة الفيضانات في بني سليمان والتفكير في تحيين الدراسات القديمة بشكل يسمح بتفادي حدوث فيضانات أخرى مشابهة لتلك التي حدثت أمس الاثنين”.



كما أعلن الوزير كذلك عن التكفل “الفوري” بعائلات الضحايا الأربعة الذين لقوا حتفهم في الفيضانات التي حدثت ببني سليمان وكذا المواطنين الذين تضررت تجارتهم ومركباتهم، مشددا على ضرورة تسريع عمليات تنقية وإزالة أطنان الوحل والركام التي حملتها مياه الامطار التي لا زالت تُغرق الطرق الكبرى بوسط مدينة بني سليمان.