وضع الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي في المقدمة أمام ضيفه باريس سان جيرمان، على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وافتتح محرز التسجيل في الدقيقة (11)، وذلك بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لفريق إنجليزي، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

كما سجل محرز هدفه التاسع في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة، وذلك بحسب ما نقلت "سكواكا".

يذكر أن مانشستر سيتي حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه، بالفوز على باريس سان جيرمان (2-1).