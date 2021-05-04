أصيب، ليلة أمس، 06 أشخاص من عائلة تقيم بحي بن هرڨة ببلدية ڨالمة، بتسمّم غذائي مصدره تناولهم لمرطبات ، حسبما أعلنت عنه خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية ظهر اليوم الثلاثاء. وأوضح المصدر نفسه بأنّ الضحايا هم امرأة تبلغ 46سنة التي كانت تعاني من آلام في البطن وارتفاع درجة الحرارة ، و04 بنات تتراوح اعمارهن بين 10 سنوات و23سنة وطفل عمره لايتجاوزالعام الواحد، وجميعهم كانوا يعانون من آلام في البطن تضيف مصادرنا. الضحايا تمّ إسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية، ثمذ نُقلوا على جناح السرعة على متن سيارتي إسعاف تابعتين للحماية المدنية ، إلى مستشفغى الحكيم عقبي وسط المدينة.