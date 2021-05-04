تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة، مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 30 كلغ من المخدرات (نوع قنب هندي) حسب ما اورده اليوم الثلاثاء بيان للأمن الوطني.

واضاف البيان ان التحقيق المنجز تحت إشراف وتوجيه وكيل الجمهورية افضى إلى "اكتشاف العقل المدبر لهذه الشبكة الاجرامية التي تتكون من 12 شخص، من بينهم امرأتان وتقودها رعية اجنبية وهومن جنسية مغربية ويمتد نشاطها من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية للوطن".

كما مكن التحقيق في القضية الذي امتد إلى عدة ولايات من الوطن، على غرار وهران، تلمسان، سطيف وأم البواقي، من حجز 30 كلغ من المخدرات (نوع قنب هندي) و04 سيارات كانت تستعمل كوسيلة لنقل المخدرات والتنقل.

بعد إتمام جميع إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، الذي أصدر في حقهم أمر إيداع.