افتتحت، اليوم الثلاثاء، مقابلات مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مواجهتين ابتداء من الساعة الرابعة مساء، فيما تستكمل بقية اللقاءات في السهرة.

وحققت شبيبة سكيكدة فوزا مهما في مقابلة مؤخرة الترتيب ضد اتحاد بسكرة بنتيجة هدفين لهدف على ملعب 20 أوت بمدينة "روسيكادا".

وكان يوسف شيبان السباق لافتتاح باب التسجيل لصالح الضيوف في الدقيقة 10، قبل أن يقلب السكيكديون النتيجة بهدفين عن طريق عبد القادر قيبوع (د18) واسحاق بودة (د61)، وهو أول فوز للمدرب الجديد شريف حجار.

رغم هذا الفوز تبقى شبيبة سكيكدة في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة غير أنها يقترب من المنافسين على الهبوط، فيما أصبح نادي الجنوب مهددا بفقدان مركزه الـ15.

في مقابلة أخرى، يواصل سريع غليزان نتائجه السلبية في ظل الأزمة التي دفعت باللاعبين إلى الدخول في إضراب مؤخرا، حيث انقاد أشبال المدرب شريف الوزاني للخسارة خلال تنقلهم إلى العاصمة لمواجهة نادي بارادو.

وسجل هدفي اللقاء لصالح "الأكاديميون" كل من زكريا ميصباح في الدقيقة 47 وعبد الحق قادري في الدقيقة 69، حيث عوض العاصميون الاقصاء الأخير في كأس الرابطة ضد اتحاد بسكرة، في حين ويعتبر هذا الانهزام الثاني في ظرف ثلاثة أيام لـ"الرابيد" الذي سقط في كأس الرابطة ضد مولودية وهران بنتيجة هدف لصفر.

للتذكير، ستستكمل مقابلات الجولة 20 سهرة اليوم على الساعة 22:30 بإجراء 8 مواجهات تتصدرها القمة بين وفاق سطيف واتحاد الجزائر.

شبيبة سكيكدة - اتحاد بسكرة 2-1

نادي بارادو - سريع غليزان 2-0

سا 22:30:

شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة

مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

شبيبة الساورة - اولمبي المدية

مولودية وهران - نصر حسين داي

وداد تلمسان - شباب قسنطينة

أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل

جمعية الشلف – نادي مقرة