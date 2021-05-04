تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو دراقي، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

واستعرض الطرفان من خلال المكالمة الهاتفية، العلاقة الثنائية بين الجزائر وايطاليا من كل جوانبها، وآفاق تطويرها والتزام توسيعها، بشتى المجالات.

و أضاف البيان أنه تم التطرق خلال المكالمة، إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في صدارتها الوضع في ليبيا، منطقة الساحل، والصحراء الغربية.

وتابع بيان رئاسة الجمهورية “مما يعكس توافق مواقف البلدين في الملفات المشتركة كما جرت العادة”.