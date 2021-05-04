تم تقديم مباراة شبيبة القبائل - مولودية وهران لحساب الجولة الـ21 للرابطة الأولى إلى يوم الثلاثاء 11 ماي بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، الرابطة المحترفة لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

وحسب نفس المصدر، "جاء تقديم هذه المباراة التي كانت مبرمجة ليوم 15 أو 16 ماي، بطلب من شبيبة القبائل وبعد موافقة مولودية وهران".

وتوضح الهيئة المسيرة للمنافسة ما يلي:" اتخذت الرابطة المحترفة هذا القرار لتمكين ممثلنا من تحضير مباراة الدور ربع النهائي (ذهاب) لكأس الكونفدرالية الإفريقية خارج ميدانه أمام النادي الصفاقسي التونسي المقررة يوم 16 ماي في ظروف جيدة".