استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الثلاثاء، بالجزائر، وفدا من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية برئاسة مصطفى عبد الله صنع الله، الرئيس التنفيذي للشركة حيث تطرق الطرفان إلى مسألة استئناف سوناطراك لمشاريعها في ليبيا، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المديرية العامة للمجمع، تم استعراض العديد من مجلات التعاون، بما في ذلك نشاطات الاستكشاف والإنتاج والخدمات النفطية والتكوين، وكذا مسألة استئناف سوناطراك لمشاريعها في ليبيا، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا السياق، ذكر البيان أن سوناطراك تعمل في ليبيا على مستوى رقعتين بحوض غدامس من خلال فرعها (SIPEX).

في نهاية اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الليبية عن امتنانه لجودة الأشغال التي قامت بها سوناطراك في ليبيا والتي كللت بمجموعة من الاستكشافات.

كما أشاد الجانبان بجودة العلاقات بين الشركتين ودعا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما، حسب نفس المصدر.