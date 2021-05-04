عاد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع فوق حاجز الـ200 حالة، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

إذ سجلت الجزائر 282 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 195 إصابة في الحصيلة السابقة.

و أضاف المصدر تسجيل 9 وفيات و 159 حالة شفاء جديدة خلال نفس الفترة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 122.999 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.693 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.289 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد بيان الوزارة بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.