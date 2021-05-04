تمكنت مصالح أمن دائرة الحمادنة في غليزان من حجز كمية معتبرة المفرقعات، وذلك على إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها حيازة شخص على كمية معتبرة من المفرقعات داخل إحدى المساكن ببلدية الحمادنة.

وبعد تحديد مكان مسكن المشتبه فيه و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو تم العثور داخل المسكن على 171412 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها ذات المصالح من تحديد هوية شريكه الثاني في القضية.

حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي بخصوص قضية حيازة بضاعة أجنبية حساسة دون سند،وقدمت الأطراف أمام النيابة.