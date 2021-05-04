سلطت عقوبة بشهر نافذ على مدرب أهلي برج بوعريريج (الرابطة الجزائرية الأولى)، مفدي شردود، مع منع دخوله أرضية الميدان و غرف تغيير الملابس، بسبب "عبارات الشتم التي تمس بالكرامة و الشرف" حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و اضاف نفس المصدر، أنه بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، سيدفع التقني البرايجي غرامة مالية قدرها 100.000 دينار، بالإضافة إلى الإنذار الذي تلقاه خلال المباراة، المحتسب كإنذار عاد.

كما سلطت غرامة مالية بـ400.000 دينار،على شباب بلوزداد "لعدم احترامه للبروتوكول الصحي" و "غياب مدرب رئيسي بالميدان".

أما اتحاد الجزائر، فعوقب بغرامة مالية بـ 200.000 دينار "لعدم احترامه البروتوكول الصحي".

أخيرا، سلطت عقوبة بمباراة واحدة على لاعب وفاق سطيف، عبد الرحيم دغموم بالإضافة إلى غرامة مالية بـ30.000 دينار، "لاحتجاجه على قرار".