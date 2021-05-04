رفض المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية باتنة ملف ترشح حزب التجمع الجزائري للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 جوان المقبل.

وجاء في قرار رفض الملف الصادر عن المنسق الولائي، تقرر رفض ملف ترشح حزب التجمع الجزائري لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 12 جوان 2021، طبقا لنص المادة 316 من الأمر 21ـ 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأشار القرار إلى أن التجمع الجزائري، بالنظر إلى معطيات المنصة الوطنية الخاصة بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ف‘نه جمع ما عدده 1883 توقيعا فرديا عبر خمس ولايات وهو ما لم يحقق النصاب الوطني المقدر بـ 25 ألف توقيع كحد أدنى في 23 ولاية على الأقل.