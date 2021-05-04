اتخذت مديرية الصحة السكان وإصلاح المستشفيات لتيبازة تدابير وقائية "شديدة" لمحاصرة انتشار السلالة الهندية (B.1.617) بعد اكتشاف لأول مرة ست حالات منها بالولاية، حسبما أفادت به المديرية المحلية للقطاع.

ويتعلق الأمر بتجنيد فرق طبية للقيام بعملية تحقيقات وبائية واسعة بمحيط المصابين مع إخضاع الأشخاص الذين كانوا في احتكاك مباشر مع تسجيل أول حالة إيجابية للسلالة الهندية للحجر الطبي الطوعي، حسبما أوضحه لوكالة الانباء الجزائرية، مدير الصحة محمد بورحلة.

وشملت التحقيقات الوبائية والتحاليل الطبية 60 شخصا أجروا جميعهم التحاليل الطبية المخبرية مع إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي فيما تم عزل الحالات المؤكدة وإخضاعها أيضا للمراقبة الطبية الدورية من قبل فريق طبي متخصص، حسب توضيحات المدير.

وكان معهد باستور بالجزائر قد أعلن أمس الإثنين عن اكتشاف لأول مرة عن (6 حالات من السلالة الهندية) في ولاية تيبازة. وأوضح ذات المصدر أنه تم "الكشف لأول مرة عن 06 حالات من السلالة الهندية (B.1.617), في ولاية تيبازة"، مشيرا إلى أن هذه السلالة التي تم اكتشافها هي من "النوع الفرعي 2 (sous-type 2)، الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليا في الهند (غياب طفرة E484K )

وفي هذا السياق، أكد مدير الصحة استقرار الحالة الصحية للحالات الست المصابة بالسلالة الهندية، إلا أنه أعرب في نفس الوقت عن مخاوفه من تداعيات "التراخي الصارخ وعدم التقييد بالتدابير الصحية الوقائية لمكافحة انتشار الوباء خاصة ما يلاحظ هذه الايام من لا مسؤولية مفرطة داخل الأسواق والمراكز التجارية التي تعج بالحركة".