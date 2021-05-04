أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن عددا من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل يوم الجمعة المقبل إلى الجزائر.

وأوضح الوزير، على هامش زيارته التفقدية لمستشفى سليم زميرلي بالحراش، إن الضغط كبيرا في الحصول على اللقاحات في العالم، خاصة بعد حظر تصدير اللقاحات في الهند.

وقال وزير الصحة، أن الحالة الوبائية في الجزائر مستقرة، متمنيا عدم الدخول في موجة ثالثة.

وكشف بن بوزيد، عن سبب انتشار السلالة الهندية، أن أحد الهنود المقيمين بالقليعة قدم من الخارج وهو حامل لهذه السلالة التي انتشرت بين 5 عمال هنود يعملون في ورشة للبناء بتيبازة.