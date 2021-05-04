كشفت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، اليوم الثلاثاء، عن دخول الأساتذة في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأحد القادم.

وأوضح بيان المنظمة، أنه بمقتضى القانون 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم، تقرر دخول الأساتذة في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 09 إلى 11 ماي 2021 وهذا لغرض تحقيق المطالب التالية: تحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات بما فيها تلك المتعلقة بالامتحانات الرسمية، إعادة هيكلة شبكة الأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي كرامة الأساتذة وقدرتهم الشرائية، الإسراع بمراجعة اختلالات القانون الخاص.

بالإضافة إلى التأكيد على توحيد التصنيف بين الأطوار الثلاثة، وفصل المدارس عن البلديات وإلحاقها بوزارة التربية واسترجاع الحق في التقاعد المسبق ودون شروط السن.

وأضاف ذات المصدر، مراجعة عدد الحصص المسندة للأساتذة وفتح مناصب لتخفيف الضغط عليهم، ضرورة التعجيل بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة والإسراع في دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم.