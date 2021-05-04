قامت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة بـ 25 تدخلا إثر تقلبات الطقس التي شهدتها الولاية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة على مستوى عدة بلديات أدت الى وفاة طفلة جرفتها المياه، وفق ما ورد اليوم الثلاثاء في حصيلة للمديرية المحلية للحماية المدنية.

وشملت هذه التدخلات عمليات امتصاص المياه ومعاينة تسربات مياه الأمطار للأحياء وتصريفها، حسب ذات المصدر الذي أضاف بأن منسوب مياه الأمطار تراوح بين 20 إلى 60 سم. واستنادا لذات المصدر، فقد تم في هذا الصدد إخراج 05 مركبات كانت محاصرة بأودية وأوحال بأماكن مختلفة من الولاية.

للتذكير، سجلت مصالح الحماية المدنية خمس (5) وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة بولايتي المدية والمسيلة، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار بعدد من وليات الوطن، حسبما جاء في بيان لذات المصالح. وبولاية المسيلة، انتشلت مصالح الحماية المدنية جثة (01) طفلة جرفتها مياه وادي مڤرة بالمكان المسمى قرية الحجل بلدية ودائرة مڤرة، ونقلتها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.