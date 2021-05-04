حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس 320 قنطارا من القمح اللين لانعدام الفوترة والتزوير في المحررات التجارية حسبما علم لدى خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم حجز هذه المادة على مستوى نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي سيدي بلعباس وتلاغ حيث تم توقيف شاحنة وبعد تفتيشها تبين أنها محملة بـ 320 قنطارا من القمح اللين دون فاتورة إلى جانب التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم وذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية المستهلك ومحاربة الجرائم المتعلقة بالممارسات الاحتيالية للمواد المدعمة من طرف الدولة.