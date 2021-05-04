كشف فريق بلوزداد الذي أنهى رسميا تعاقده مع المدرب الجديد زوران مانولوفيتش عن اكتمال الطاقم الفني بعد التحاق مساعد المدرب، كريم بن سالم سباعي بالنادي.

وحسب الصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك فإن التقني التونسي البالغ 41 سنة سبق له وأن عمل في عدة أندية كبيرة رفقة الصربي زوران، على غرار الوداد البيضاوي المغربي والهلال السوداني.

للتذكير فإن الثنائي سيتابعان لقاء سهرة اليوم أمام جمعية عين مليلة من على مدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغين.