وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، على زيادة عدد اللاعبين المسموح للمنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة أوروبا بتسجيلهم من 23 إلى 26 لاعبا. وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافقت على تسجيل المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة أوروبا 26 لاعبا في القائمة النهائية، بعد أن كان العدد المسموح به سابقا 23 فقط.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن هذا سيقلل من المخاطر التي تتعرض لها الفرق التي قد تواجه نقصا في اللاعبين بسبب نتائج اختبار "كوفيد-19" الإيجابية المحتملة وإجراءات الحجر الصحي اللاحقة.

ومع ذلك، فإن المنتخبات الوطنية ستكون قادرة فقط على إدراج 23 لاعبا (بما في ذلك ثلاثة حراس مرمى) في المباراة الواحدة، وفقا لقواعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2020، في الفترة من 11 جوان إلى 11 جويلية 2021 في 11 مدينة أوروبية.