ينتظر سهرة اليوم الثلاثاء، متابعو كرة القدم في كامل أرجاء العالم، معرفة هوية من سيقتطع أولى تأشيرات نهائي رابطة أبطال أوروبا 2021 المقرر إقامته على ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول التركية الذي يسع لقرابة 80 ألف متفرج.

وسيواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد، ضيفه باريس سان جيرمان المنهزم في لقاء الذهاب على أرضية ميدان" بارك دي برانس" بهدفين دون رد، وكله أمل في الوصول للمرة الأولى في تاريخه، إلى نهائي" التشمينزليغ".

من جهته، يؤمن " البياسجي" بقيادة مدربه ماوريسيو بحظوظه لبلوغ النهائي الثاني على التوالي في تاريخه، بعد الأول في نسخة العام الماضي عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد.

وكان للدولي الجزائري رياض محرز يد في وضع " السيتي" لقدم في النهائي، بعد تسجيله لهدف الفوز عن طريق مخالفة مباشرة عانقت شباك الحارس كيلور نافاس، هدف ألهب مواقع التواصل الاجتماعي وحظي " الساحر" أو " مجنون الكرة"، ليلتها بإشادة كبرى وسائل الإعلام في إنجلترا.