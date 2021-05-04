أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك، موضحا أن 13 ماي الجاري سيكون عيد الفطر فلكيا.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 ماي 2021.

كما لفت المركز إلى أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أفريل الماضي، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 ماي الجاري، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

من جانبه، قال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، حول الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، إن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 ماي. وأضاف موضحا: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 ماي، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا، فيما رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في معظم قارة إفريقيا، وفي كندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في معظم الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وأكمل محمد شوكت عودة: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 ماي أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 ماي في بعضها مثل باكستان وبروناي، نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء في هذه المناطق بالعين المجردة، وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 12 ماي في بعض المدن العربية والإسلامية".

وفي شرحه، حدد مدير مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض العواصم كما يلي:

ـ جاكرتا (إندونيسيا): يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة 24 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- أبوظبي (الإمارات) : يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و21 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- مكة المكرمة (السعودية) : يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و57 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

- عمان والقدس (الأردن وفلسطين) : يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- القاهرة (مصر) : يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

- الرباط (المغرب) : يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و40 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تشير إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق، بحسب المركز.