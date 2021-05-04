أثنى نادي وست هام الإنجليزي على آداء لاعبه، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خلال المواجهة الأخيرة التي فاز فيها على فريق برنلي منتزعا المركز الخامس في الدور الإنجليزي الممتاز ومتشبثا بالمشاركة الأوروبية الموسم القادم.

وجاء عبر الصفحة الرسمية " للمطارق" على الفايسبوك: "آداء عالي الجودة من بن رحمة خلال الليلة الماضية"، وأرفق المنشور بصورة اللاعب والعلم الجزائري.

وساهم بن رحمة في صناعة هدف الفوز بتمريرة حاسمة في الدقيقة 29 لزميله ميخائيل أنطونيو الذي أودعها في الشباك.