ينتظر فريق اتحاد الجزائر تأهيل لاعبه الجديد، الدولي الغاني" كوامي" من قبل الرابطة، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك.

وكان النادي العاصمي قد أعلن بصفة رسمية تعاقده مع اللاعب بتاريخ 15 مارس المنصرم، ليلتحق بعدها بالجزائر في 12 أفريل الماضي أين تم تقديمه فعليا للجمهور بحضور عاشور جلول والمدير الرياضي عنتر يحيى.

نفس المصدر أوضح بأن اللاعب سيكون حاضرا مع المجموعة خلال مواجهة وفاق سطيف سهرة اليوم.

للإشارة لن يكون بمقدور المدرب منير زغدود الاستفادة من خدمات اللاعب كمال بلعربي عقب إصابته في الحصة التدريبية الأخيرة، ليضاف إلى الثنائي الغائب، حمزة كودري وبوشينة.