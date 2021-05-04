انهار جسر مترو معلّق في العاصمة المكسيكية، مكسيكو، لحظة مرور قطار عليه ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

ووصلت حصيلة القتلى في الحادث إلى 20 قتيلًا حتى الآن، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية، كلوديا شينباوم، للصحافيين: "لدينا حتى الآن 15 شخصًا للأسف فقدوا حياتهم".

وكان جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية أعلن حصيلة سابقة بلغت 13 قتيلًا ونحو 70 جريحًا.

ووقع الحادث نحو الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وتدخل عشرات رجال الإطفاء والمسعفين لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.

كما عرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل.