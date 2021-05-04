كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، اليوم الثلاثاء أن الإصابات الستة من السلالة الهندية المسجلة بولاية تيبازة تعود لرعايا هنود يعملون بورشة بناء، مشيرا إلى أن التحقيقات الوبائية أفضت إلى تطويق البؤرة لمنع انتشارها.

وأوضح درار لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى أن السلالة مختلفة عن تلك المتفشية في الهند وأنها من النوع الفرعي الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المتفشية حاليا في الهند.

ويجدر التذكير بأن منظمة الصحة العالمية قد صنفت هذه السلالة على أنها "سلالة تحت المراقبة"، يأتي ترتيبها بعد ما يسمى بالسلالات "المثيرة للقلق"، المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.

في السياق لفت درار إلى أنه وبعد تشخيص الإصابة الأولى بالسلالة الهندية شرعت المصالح المختصة في إجراء تحقيق وبائي أفضى إلى تحديد خمس حالات أخرى في نفس الموقع وتطويق البؤرة.

من جهة أخرى أكد درار أن كل اللقاحات المستعملة حاليا ضد كورونا تبقى مقاومة وفعالة في الحماية ضد جميع السلالات الجديدة لكوفيد-19 المعلن عنها مؤخرا.

على صعيد متصل شدد المدير العام لمعهد باستور أن تطبيق إجراءات الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والالتزام بالبرتكول الصحي يبقى السبيل الوحيد لاحتواء الوباء ومنع انتشاره، مشيرا إلى أن الرهان معقود على وعي المواطن لإعطاء فرصة لعملية التلقيح حتى تؤتي أكلها.

واستبعد درار أن تتأثر شحنات اللقاح المتفق عليها على اعتبار أنها تصنع في الهند الذي يعاني من تفشي كبير للوباء وقال إن القطاع الصحي ينتظر وصول شحنات جديدة من اللقحات قريبا.