تعود الألواح الإلكترونية بمختلف ملاعب الوطن إلى النشاط مجددا، بعد فترة توقف طويلة عرفتها البطولة المحلية، واستغلت بعض الفرق ركونها إلى الراحة في إعادة شحن بطاريتها في وقت واصلت أندية وفاق سطيف، شباب بلوزداد، شبيبة القبائل، مولودية الجزائر خوض مبارياتها في مختلف المنافسات الإفريقية وتسوية مواجهاتها المتأخرة وستلعب اليوم 10 مواجهات لحساب الجولة 20 من منافسات المحترف الأول، والتي يتصدرها لقاء الكلاسيكو بين وفاق سطيف وضيفه اتحاد الجزائر، أما شباب بلوزداد على ملعب عمر حمادي، فمهمته تبدو مفخخة أمام الضيف جمعية عين مليلة.

السباق نحو الصدارة يسافر فيه شبيبة القبائل إلى برج بوعريريج تحسبا لملاقاة الأهلي المحلي، أما مولودية وهران فيستقبل نصر حسين داي. شبيبة الساورة الذي رفض الاستسلام في الشق الأول من الموسم يعتزم المواصلة على نفس النسق وحصد المزيد من النقاط عند استضافته لأولمبي المدية سادس الترتيب.

باقي المواجهات ينزل فيها سريع غليزان ضيفا على نادي بارادو بملعب الدار البيضاء، على أن يحتضن ملعب 20 أوت بسكيكدة لقاء " روسيكادا" باتحاد بسكرة.

مولودية الجزائر الذي استعاد نغمة الانتصارات رفقة مدربه نغيز فيضرب موعدا مع اتحاد بلعباس بميدان 5 جويلية الذي باتت وضعيته أكثر تعقيدا والتي لم تلق طريقا للخلاص والحل.

أولمبي الشلف هو الآخر سيكون معنيا بهذه الجولة عند استقباله لنجم مڤرة على ملعب أحمد بومزراق، أما شباب قسنطينة فيعتزم تجاوز فترة الفراغ التي مر بها مؤخرا والتي كلفته الخروج من كأس من خلال رغبته في العودة من تلمسان بالنقاط الثلاث من أمام فريق " الواط".