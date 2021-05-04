أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل حادث دهس لامرأة كانت متواجدة على خط السكة الحديدية بالقرب من محطة موزاية في ولاية البليدة.

وحسب بيان الشركة، فإن الحادث وقع على الساعة الثامنة من صباح اليوم، وأن القطار كان متوجها من العفرون نحو الجزائر العاصمة.

وأوضح البيان، إن القطار متوقف حاليا، وسيشهد تأخرا في موعد سيره، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها من طرف المصالح المعنية، حيث تشير المعطيات الأولى المتوفرة في عين المكان إلى عملية انتحار.