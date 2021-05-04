تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا مرفوقة بالبرد محليا وبرياح قوية تتخللها رعود في عدة ولايات من وسط وغرب الوطن، ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، التي صنفت في درجة اليقظة البرتقالية، فإن الولايات المعنية هي: النعامة والبيض وسعيدة وتيارت والاغواط والجلفة والمدية والمسيلة.

وستتراوح كميات الأمطار المرتقبة بين 20 و30 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا، طوال صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) إلى غاية يوم غد الأربعاء عند الساعة الثالثة (3:00) صباحا.

من جهة أخرى يتواصل تساقط الأمطار بداية من ليلة اليوم على ولايات باتنة، أم البواقي، بشار، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، غرداية، المنيعة، الوادي وتيميمون. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20و 25 ملم محليا طوال مدة هذه النشرية التي تمتد حتى فجر يوم غد الأربعاء.