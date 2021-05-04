تمكنت مصالح الحماية بالمدية لولاية المدية من انتشال جثة شخص آخر جرفته سيول الوادي إلى حافته في حدود الساعة السادسة وخمسا وثلاثين دقيقة (06:35) من صبيحة اليوم الثلاثاء لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الفيضانات بالولاية إلى ثلاثة قتلى. وأفادت الحماية المدنية أن انتشال جثة هذه الضحية التي جرفتها سيول الوادي تم بالمكان المسمى الزراوطية بفرقة أولاد عائشة بلدية بني سليمان، مضيفة في بيان لها، أن الضحية مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 42 سنة وجد متوفيا على حافة الوادي لترتفع حصيلة الضحايا إلى أربعة ضحايا متوفين من بيهم طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، جراء تساقط الأمطار الغزيرة.

وكانت مصالح الحماية المدنية بالمدية، واصلت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، عملية البحث والاستطلاع عن إمكانية وجود مفقودين في فيضانات البارحة وهذا على مستوى بلدية بني سليمان جراء تساقط الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الوادي وتراكم الأوحال وسط المدينة.

للإشارة فإنه تم دعم الوحدات العملياتية للحماية المدنية بالمدية بفرق دعم وتدخل وفرق سينوتقنية للكلاب المدربة وهذا من طرف الوحدة الوطنية والتدريب بالدار البيضاء ومديرية الحماية المدنية لولاية البويرة.

وكانت وحدات الحماية المدنية قد سجلت البارحة العديد من التدخلات عبر عدة ولايات مكنت من إنقاذ أشخاص حاصرتهم الفيضانات وامتصاص المياه المتسربة إلى المنازل وبعض المؤسسات التعليمية وانتشال جثث ثلاثة ضحايا جرفتهما المياه.

وكشفت مصالح الحماية المدنية في حصيلة تدخلاتها عن الطرقات المقطوعة بفعل ارتفاع منسوب مياه الوديان وذكرت في هذا السياق بأن الطريقين الوطنيين رقم 18 و08 مقطوعان بولاية المدية، كما سجلت نفوق رؤوس من المواشي.