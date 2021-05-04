أعلنت مصالح الحماية المدنية، خلال تدخلاها في عدة ولايات على إثر الفيضانات التي تسببتها تساقط الأمطار الغزيرة وسط وغرب البلاد .

حيث تسببت الأمطار في غلق الطريق الوطني رقم 18 بسبب ارتفاع منسوب مياه واد المالح، في بلدية سیدی نعمان بولاية المدية،

حيث تم إنقاذ فتاتين محصورتين على ضفاف واد المالح .

كما تسبب الأمطار في نفوق 13 رأس من الماشية إثر انهيار سقف إسطبل بالمكان المسمى دوار أولاد حاج، ببلدية قلب الكبير

وأفادت الحماية المدنية، ببلدية العزيزية، بأن الطريق الوطني رقم 08 مقطوع بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالمكان المسمى موزوبية.

فيما قام أعوان الحماية، بلدية بني سليمان بإمتصاص مياه الأمطار عبر الأحياء بوسط المدينة، فيما تم انتشال ضحيتين متوفيتين غرقا (رجل 52 سنة و طفلة 13 سنة)، نقلوا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلى.

أما في ولاية أم البواقي، قامت عناصر الحماية في بلدية قصر صبيحي، بامتصاص مياه الأمطار على مستوى الأحياء دون تسجيل خسائر، كما تم إنقاد 01 شخص محصور داخل سيارته بمجرى الواد، في بلدية عين الخضراء

وعملت الحماية في امتصاص مياه الأمطار على مستوى متوسطة الشهيد خبراني زيان و السكنات الوظيفية داخل المؤسسة، بلدية الصوامع.

وتم انتشال طفلة جرفتها مياه واد مقرة، في قرية الحجل، بلدية ودائرة مقرة، في ولاية المسيلة، حيث انتشلت من طرف أهلها وتم نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي، في بلدية لرجام بولاية تيسمسيلت، دون تسجيل أي خسائر.