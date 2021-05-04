أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، الليلة ، أنّ مصالح الوحدة الرئيسية تدخلت لإنقاذ عائلة من ثلاثة أشخاص من التسمّم بغاز أحادي أكسيدالكربون المتسرّب من سخان للماء داخل شقة سكنية بحي الشهيد أحمد زنداوي ببلدية ڨالمة.



وأوضح البيان الصادر منتصف الليلة ،بأنّ الضحايا وهم امرأة تبلغ من العمر 51 سنة وشاب يبلغ 20 سنة ، أُصيبا بصعوبة في التنفّس بعد استنشاقهما لغاز أوحادي أكسيدالكربون المتسرب من سخان الماء ، وفتاة تبلغ 25 سنة أُُغمي عليها نتيجة التسرب الغازي نفسه.



وقد قدذمت لهم الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية ، ثم نُقلوا على جناح السرعة على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مستشفى الحكيم عقبي وسط المدين.