ارتفع عدد حالات التسمم الغذائي لأشخاص استهلكوا حلويات ومرطبات اقتنوها من محل بمدينة ميلة إلى أكثر من 150 حالة.

وأوضحت مديرة الصحة والسكان بالولاية، سميرة دكاري، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الإخوة مغلاوي بمدينة ميلة، حيث كانت تشرف رفقة القائمين على هذه المؤسسة على التكفل بالحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي بأن الأشخاص المصابين ينحدرون من بلديات ميلة والقرارم قوقة وسيدي مروان وكلهم اقتنوا مرطبات وحلويات من محل واحد مختص في هذا المجال يقع بوسط مدينة ميلة ما تسبب في حالة تسمم جماعي.

وأفادت ذات المتحدثة، بأن عدد حالات التسمم الغذائي قد أخذ "منحنى تصاعديا"ن حيث تعرض له أشخاص من الجنسين و من مختلف الأعمار.

وحسب مديرة الصحة و السكان، فقد تم التكفل بغالبية الحالات وعادوا إلى منازلهم فيما يجري حاليا استشفاء حالتين (2) فقط نظرا لصعوبة وضعهما، كما تم وضع أكثر من 20 حالة أخرى تحت الملاحظة الطبية على مستوى مستشفى الإخوة مغلاوي ومستشفى طوبال بمدينة ميلة للتأكد من تحسن حالاتهم قبل السماح لهم بالمغادرة.

وتبقى عملية استقبال الحالات المشكوك في تعرضها للتسمم الغذائي متواصلة حسب السيدة دكاري التي أكدت على تسخير كافة الظروف المادية والبشرية للتكفل الحسن بالمرضى.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أنه تم إيفاد بعد تسجيل أول حالة تسمم غذائي فرقة مختلطة بين مصالح الصحة والتجارة إلى محل الحلويات والمرطبات المتسبب في الحادثة وتم أخذ عينات لفحصها مخبريا على أن تظهر النتائج اليوم الثلاثاء مع غلق المحل كإجراء أولي.

كما قام والي ميلة، عبد الوهاب مولاي بزيارة تفقدية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء للمصابين بالتسمم الغذائي المتواجدين بمستشفى الإخوة مغلاوي، حيث أمر بعين المكان القائمين عليه بالتكفل الأمثل بالمرضى وتوفير كل ما يلزم لمعالجتهم، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتسبب في هذه الحادثة.

للتذكير، فقد استقبلت مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الإخوة مغلاوي بميلة طيلة نهار أمس الاثنين أكثر من 20 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي نتيجة استهلاكهم حلويات و مرطبات، حسب ما علم من مدير ذات المؤسسة، زكرياء عسالة.

وأوضح ذات المسؤول بأن هذه الحالات دخلت المستشفى تباعا طيلة يوم أمس الاثنين.