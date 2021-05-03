أمر حكم مباراة وست هام وبيرنلي الجارية حاليًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بإيقاف اللقاء، من أجل الدولي سعيد بن رحمة.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

وفي الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، أمر الحكم بإيقاف المباراة، حتى يتسنى للاعب وست هام الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الإفطار، بعدما أنطلق آذان المغرب، وانتهت المقابلة بتقدم وست هام بهدفين مقابل هدف.

وصنع سعيد بن رحمة الهدف الثاني لـ وست هام، والذي سجله ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 29.