تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت قبل موعد الافطار بعشرة دقائق على مستوى مختلف مناطق ولاية المدية خاصة ببلدية بني سليمان شرق المدية، في فيضانات عارمة بسبب هيجان واد بوكراع الذي يقطع المدينة والحق خسائر كبيرة بالمركبات التي كانت مركونة على جنبات الطريق.



واكدت مصالح الحماية المدنية عبر بيان لها ان الوحدة الثانوية للحماية المدية، تدخلت من أجل نقل متوفين جراء الامطار الطوفانية التي اجتاحت بلدية بني سليملن وهذا بكل من حي اول نوفمبر حيث تم نقل كهل متوفي يبلغ من العمر 55سنة و نقل متوفية طفلة لا تتعدى 13سنة بمدرسة الصم والبكم .



كما اشار البيان الى انهيار إسطبل لتربية الأغنام بالمكان المسمى اولاد الحاج بلدية القلب الكبير تسبب في نفوق 13 رأس من الغنم وهذا بسبب التهاطل الكبير للأمطار.



اما النسبة لمخلفات الأمطار التي تساقطت مساء اليوم ببلديات بني سليمان - العمارية - العزيزية - السواقي والبرواقية وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وبتسخير فرق السينوتقنية للكلاب المدربة وفرقة الغطاسين فقد سجلت عدة تدخلات مشيرة الى ارتفاع منسوب مياه الوديان بكل من دائرة بني سليمان ودا بوكرع وارتفاع منسوب المياه بالواد المالح على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بلدية سيدي نعمان، وانقطاع الطريق الوطني رقم 08 أمام زوبياء بلدية ودائرة العزيزية بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار