أعلن فريق الاتحاد العاصمة اليوم الاثنين، عن وفاة اللاعب السابق للنادي العاصمي، كمال شلابي، بعد معاناته من أزمة صحیة.

ونعى، الإتحاد، لاعبه السابق في بیان عبر حسابه الرسمی "فیسبوك"، قائلا " ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة اتحاد العاصمة نبأ وفاة اللاعب السابق في الفريق كمال شلابي".

أضاف البیان "بھذا المصاب الجلل تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيھا الخالصة لعائلة شلابي، راجین المولى عز وجل أن يتغمد الفقید بواسع رحمته ويدخله فسیح جناته، ويلھم أھله الصبر والسلوان".