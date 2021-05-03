بيل غيتس يعلن نيته الطلاق من زوجته مليندا

منوعات
3 مايو 2021 () - م.خ/ وكالات
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 أعلن الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وزوجته، مليندا غيتس، أنهما اتخذا قرارا للطلاق.

وقال بيل ومليندا غيتس، في بيان مشترك نشر عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

وأضافا: "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".

وتزوج بيل (65 عاما) ومليندا (56 عاما) في 1 جانفي 1994، وأسسا عام 2000 "صندوق بيل ومليندا غيتس"، الذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة، ويقدر حجم أصوله بحوالي 51 مليار دولار.

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