خص الحكم الدولي السابق، جمال حيمودي، جريدة "الخبر" بحوار حصري يصدر غدا الثلاثاء 4 ماي 2021، عبّر فيه عن صدمته واستغرابه لقرار رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمارة شرف الدين، بعدم اختياره لشخصه لرئاسة لجنة التحكيم، وتفضيل محمد بيشاري عنه.



وخلال الحوار المطوّل، غابت عنه لغة الخشب، أعلن حيمودي صراحة بأنه الأحق من بيشاري في رئاسة لجنة التحكيم، وقدّم وجهة نظره بالمنطق والدليل، مستعرضا مشواره الكبير كحكم دولي ووضعه على ميزان مع مشوار محمد بيشاري، ليضيف في سياق حديثه بأن قرار رئيس "الفاف" الجديد تدخلت فيه "أطرافا" منها "صحفي"



ويكشف حيمودي، المتواجد بفرنسا، عن تأثره لعدم اكتراث مسؤولي الإتحادية لما يمكن أن يقدمه للحكام الجزائريين وهو على رأس لجنة التحكيم، وهي الخبرة التي اضطر لوضعها تحت تصرف الحكام الفرنسيين، مشيرا في ذات السياق بأن بيشاري يتعامل معه، ربما، من منطلق "الغيرة" ..



تفاصيل الحوار الكامل تطالعونها عبر صفحات يومية "الخبر" في عددها الصادر غدا.





