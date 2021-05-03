أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن أمطارا غزيرة على شكل عواصف رعدية مصحوبة ببرد في بعض الأحيان، تجتاح وسط وغرب البلاد.

وأشار تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للديوان، إلى أن تساقط الأمطار على الولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، سعيدة، البيض، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشت، تلمسان، النعامة وبشار، وذلك ابتداء من التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وأضاف ذات المصدر، أن الكمية المتساقطة تتراوح بين 15 و20 ملم.