حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فجر اليوم الثلاثاء، أن أمطارا غزيرة على شكل عواصف رعدية مصحوبة ببرد في بعض الأحيان، تجتاح وسط وغرب البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الالكتروني للديوان، أن تساقط الأمطار سيستمر على الولايات: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، وتيسمسيلت، وذلك إلى غاية التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت النشرية، أن الكمية المتساقطة، تصل بين 20 و 30 ملم، أو تتجاوز 40 ملم في بعض المناطق.

فيما أشار ذات المصدر من استمرار تساقط الأمطار على الولايات: الجلفة، الأغواط، تيارت، مستغانم، غليزان، معسكر، سعيدة، البيض، وهران، سيدي بلعباس، عين تموشت، تلمسان، النعامة وبشار، إلى غاية السادسة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف ذات المصدر، أن الكمية المتساقطة تتراوح بين 15 و20 ملم.